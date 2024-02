Expo peinture Jacques Hamelin L’Etuve Treffiagat, lundi 9 septembre 2024.

Expo peinture Jacques Hamelin L’Etuve Treffiagat Finistère

Un voyage impressionniste à travers la Bretagne.

Des peintures au couteau, des aquarelles ou des dessins,pleins d’embruns

et de brumes marines, de vieilles pierres et camélias et rhododendrons qui

font éclater tant de couleurs dans les campagnes Bretonnes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-09 15:00:00

fin : 2024-09-15 18:30:00

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat 29730 Finistère Bretagne asso.treffiagarts@gmail.com

