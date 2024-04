Expo Construire des bateaux, de la pêche à la plaisance Abri du marin Combrit, lundi 1 avril 2024.

Expo Construire des bateaux, de la pêche à la plaisance Abri du marin Combrit Finistère

Cette exposition souhaite poser un regard sur la construction navale.

Le sujet étant très vaste, l’attention a été portée sur la construction des voiliers depuis les bateaux de pêche traditionnels qui naviguaient le long des côtes bretonnes il n’y a pas encore si longtemps, jusqu’aux navires de plaisance qui les ont aujourd’hui largement remplacés dans les ports.

Les navires de pêche sont usuels. Ils sont construits selon les besoins des marins. Bateaux de travail, ils n’ont pas de plans définis par un architecte, ils ne sont pas construits selon des volontés de confort ou de vitesse. Ces solides bateaux doivent permettre aux marins d’affronter toutes les conditions de mer et de revenir avec les meilleures pêches possibles.

A la fin du 19ème siècle, la pratique de la voile, jusque-là réservée à une élite très fortunée, se démocratise petit à petit. Plus tard, avec l’arrivée des congés payés, les français découvrent le littoral lors de leurs vacances. Ils profitent des joies des bains de mer et s’initient très progressivement à la voile, notamment après la 2nde Guerre mondiale avec l’ouverture des premières écoles de voile (1947 pour Les Glénan). La voile de loisirs prend alors le pas sur la voile de travail.

Les chantiers navals regroupent des compétences diverses permettant de produire des bateaux de pêche ou de plaisance, de toutes sortes et de toutes tailles.

Le travail d’un chantier propose un savoir-faire transmis depuis des générations et qui a évolué avec le temps et les demandes des utilisateurs des bateaux. Des menuisiers aux soudeurs, des charpentiers aux électroniciens, c’est ce savoir-faire qui est ici mis en valeur.

Des maquettes de bateaux de pêche et de plaisance ainsi que des demi-coques sont présentées pour

illustrer le propos. Des plans de construction ainsi que des outils permettent de comprendre le travail du

chantier naval. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac

Combrit 29120 Finistère Bretagne abri.marin@combrit-saintemarine.fr

L’événement Expo Construire des bateaux, de la pêche à la plaisance Combrit a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Destination Pays Bigouden Sud