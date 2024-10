EXPLORATION DE HAUT VOL MUSEE AEROSCOPIA Blagnac, samedi 12 octobre 2024.

EXPLORATION DE HAUT VOL MUSEE AEROSCOPIA Blagnac Haute-Garonne

Ce week-end, c’est la Fête de la Science au musée !

Vous vous demandez comment se forment les nuages ? Comment les pilotes se repèrent pour naviguer dans le ciel ? Rendez-vous ce week-end pour y répondre, proposer des hypothèses et explorer ensemble les mystères de la météorologie, la navigation et l’exploration scientifique !

Cette année, le musée met en lumière deux avions emblématiques au service de la recherche scientifique le Falcon 20 et le Merlin IV, grâce à SAFIRE et aux Ailes Anciennes Toulouse.

Au programme des conférences et tables rondes sur la restauration du Falcon 20 et son dernier vol au-dessus du Pic du Midi. Une présentation des missions scientifiques MAESTRO et EUREC4A sur l’étude des changements climatiques à travers l’observation des nuages d’alizés à la Barbade et au Cap-Vert. Une présentation de la Mission CREPEX (immersion dans le quotidien d’une campagne de vol scientifique), des ateliers interactifs comme “l’atelier des nuages”, des animations sur la démarche scientifique avec Les Savants Fous, et enfin une visite guidée unique pour voyager à travers les âges de la navigation.

Tout au long du week-end, vous pouvez également bénéficier d’un tarif exceptionnel pour découvrir ou redécouvrir l’expérience de vol en réalité virtuelle avec l’aéroclub Alpha-Sierra.

Vous pouvez consulter le programme complet sur le site internet du musée. 1212 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 09:30:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie info@musee-aeroscopia.fr

L’événement EXPLORATION DE HAUT VOL Blagnac a été mis à jour le 2024-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

