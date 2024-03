Explorateur des Montagnes – Croq’ Vacances Centre de Vacances Le Val Joli Châtel, dimanche 7 juillet 2024.

Explorateur des Montagnes – Croq' Vacances dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Centre de Vacances Le Val Joli

Envie de changer d’air et de te rapprocher de la nature ? Viens à Châtel, magnifique station montagnarde située dans les Alpes françaises !

Ton immersion dans ce petit coin de montagne commencera par la visite d’une fromagerie. Tu y découvriras le processus de fabrication du fromage. Dans cette chèvrerie, tu découvriras le troupeau de chèvres et les fermiers te partageront leur passion pour l’agriculture de montagne. Tu t’immisceras dans les coulisses de cette ferme et tu pourras y observer la fabrication du fromage, t’initier à la traite d’une chèvre, tout en terminant cette immersion par une dégustation des produits de la ferme.

En cours de séjour nous profiterons de la luge d’été. Cette activité amusante et sécurisée sur les pistes spécialement conçues te permettra de dévaler les pentes en toute sécurité. L’équipe d’animation te proposera aussi une course d’orientation. Tu devras relever des défis et résoudre des énigmes avec tes amis… Récompense garantie !

Pour te rafraichir une sortie à la piscine du village, toute proche du centre de vacances te sera proposée. Nous y pratiquerons des jeux aquatiques amusants et rafraîchissants. Là-bas la nature offre des espaces de jeux où l’équipe d’animation pourra te faire découvrir des grands jeux et des olympiades.

Châtel offre aussi de magnifiques sentiers de randonnée adaptés aux enfants. Avec notre guide de randonnée expérimenté, nous irons dans les sentiers découvrir la faune et la flore. En suivant ses conseils tu auras de bonnes chances de découvrir les marmottes et d’autres animaux fascinants de la montagne.

Les veillées à thème et les jeux de groupe ponctueront ta colonie de vacances. Ta colonie à Châtel t’offre une opportunité de profiter des Alpes françaises tout en participant à des activités amusantes et éducatives en pleine nature !

