Expéka Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Scène ouverte, freestyle et danse viendront rythmer une après-midi sur la place des quais.

Un projet explosif et surprenant, célébrant le bruit et la parole. Une réunion de talents issus de ce que les terroirs caribéens peuvent produire de plus inattendu.



Carte blanche à Kadans Caraïbe avec le sextet composé de Casey (voix, textes), Sonny Troupé (batterie, tambour ka, sampler), Célia Wa (voix, flûte, chacha, chœur), Didier Davidas (claviers, choeurs, ti bwa), Olivier Juste (tambour ka, choeurs) et Stéphane Castry (basse, choeurs).



En 2024, à l’occasion de son onzième anniversaire, le Festival Kadans Caraïbe célèbrera les aventures collectives et les rencontres qui lui sont chères. Cette saison est placée sous le signe du brassage, du Lyannaj. Sa programmation réunit ses ami·es, ses allié·es. Certain·es ont contribué à écrire les premières pages de son histoire. D’autres ont intégré le récit en cours de route, ou s’y joignent désormais pour écrire de nouveaux chapitres.



Kadans Caraïbe propose de situer son escale aux Milles Ravines, ce lieu sauvage où se mêlent les eaux afin de s’écouler dans la même mer celle des Caraïbes et de ses multiples influences. Le sextet Expéka incarne ce lieu symbolique où se mélangent librement les courants et l’inviter à la fête était une évidence.



Avec Expéka, il est aussi question de liens qui se prolongent. Le percussionniste guadeloupéen Sonny Troupé a commencé à les tisser en marquant plusieurs fois Kadans Caraïbe de son empreinte dès les premières éditions. Il est ensuite revenu en 2019 accompagné des musiciennes Célia Wa et Casey présenter le projet Expéka, sous sa forme en trio. Cette même année, les trois artistes avaient participé à la Table Ronde Arts et émancipations , réunissant un plateau de six artistes noir·e·s venu·e·s échanger sur leur rapport à la création.



En première partie, création inédite Marseille/Tripoli avec El Rass et Imhotep (IAM)



Création associant artistes marseillais et tripolitains sous la double direction artistique de El Rass et Imhotep (IAM).



Coté composition/beatmaking, Rumman dispose d’une banque sonore (field recording) qu’ils peuvent mettre à disposition des artistes pour travailler sur l’esprit de la Ville de Tripoli. Après plusieurs phases de résidences à Marseille et à Tripoli, la création est présentée en 2024 au Maarad Music Festival organisé par Rumman dans le cadre du Tripoli, Capitale Culturelle du Monde Arabe 2024, mais aussi à Marseille dans le cadre de la prochaine édition de Hip Hop Society. .

