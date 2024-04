Excursion marché de Noël de Bâle Lons-le-Saunier, samedi 30 novembre 2024.

Excursion marché de Noël de Bâle Lons-le-Saunier Jura

Départ parking du cimetière 7h30

Temps libre de 11h à 16h45

Le marché de Noël de Bâle compte parmi les plus beaux et impressionnants de Suisse (Elu Best Christmas Market in Europe 2021).

Pendant la période de l’Avent, la cité rhénane dégage une atmosphère très particulière. Au cœur du centre-ville, niché dans la vieille ville historique aux décorations de l’Avent, est implanté l’idyllique marché de Noël sur la Barfüsserplatz et la Münsterplatz. Sur cette dernière se trouve un magnifique arbre de Noël orné par le célèbre décorateur Johann Wanner.

Tarif 50€/pers

Inscription obligatoire à l’office de Tourisme

Annulation à plus de 30 jours du départ remboursement 100% du montant versé.

Annulation entre 30 et 3 jours avant le départ remboursement 50% du montant versé.

Annulation à moins de 3 jours avant le départ aucun remboursement. 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 07:30:00

fin : 2024-11-30

Départ parking du cimetière

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté christelle@lons-jura.fr

L’événement Excursion marché de Noël de Bâle Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2024-04-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION