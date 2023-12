HABITER LE SEUIL LE KUBB, Évreux Évreux, 19 mai 2024 20:00, Évreux.

HABITER LE SEUIL LE KUBB, Évreux Évreux Dimanche 19 mai 2024, 20h00

2024-05-19 20:00 DANSE – MARINE CHESNAIS | CIE ONE BRATH – Dans le cadre du Festival Les Anthroposcènes Dimanche 19 mai 2024, 20h00 1

https://www.letangram.com/scene-nationale/spectacles-sn/habiter-le-seuil

Dis-moi où tu habites, je te dirai ce que tu danses… Marine Chesnais souhaite habiter le seuil. À la lisière, à la confluence de ses deux passions, la danse et la plongée en apnée. Elle nous invite à un voyage dans les profondeurs marines transposées à la scène. Un défi, une gageure, une performance pour la chorégraphe et sa complice, Clémentine Maubon.

C’est au large de l’île de La Réunion que la chorégraphe est allée à la rencontre des baleines à bosses et qu’elle est revenue avec l’idée de ce spectacle. Sur scène, elles sont deux à établir le lien, à créer l’illusion marine, à restituer le geste, à donner à voir et entendre le souffle, la respiration, la retenue.

François Joncour signe le « paysage sonore sous-marin », une bande musicale constituée à partir de chants des baleines, de compositions électro-acoustiques et de voix lyriques. Elle accompagne le duo dans une prestation artistique qui se veut aussi une sensibilisation écologique à la défense de l’environnement et de la faune. Un entre- deux. Une plongée dans un étonnant alphabet chorégraphique. Une surprenante apesanteur. Un « voyage sensoriel ».

La représentation sera suivie de la projection du film Habiter le Seuil de Marine Chesnais et Vincent Bruno.

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure