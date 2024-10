EVENEMENT TEDDY BIKE ET MTB “LE KING DE L.A” Les Angles Pyrénées-Orientales

Les Angles

Les Angles

EVENEMENT TEDDY BIKE ET MTB “LE KING DE L.A” Les Angles, samedi 19 octobre 2024.

EVENEMENT TEDDY BIKE ET MTB “LE KING DE L.A”

Avenue de Mont-Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Evénement compétition sportive dans une ambiance festive toute la journée. Restauration sur place et DJ en fin de journée….

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 08:00:00

fin : 2024-10-19 08:00:00

Avenue de Mont-Louis

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie cabanie.teddy@orange.fr

L’événement EVENEMENT TEDDY BIKE ET MTB “LE KING DE L.A” Les Angles a été mis à jour le 2024-10-07 par 066 LES ANGLES LE VILLAGE STATION

samedi 19 octobre 2024 EVENEMENT TEDDY BIKE ET MTB “LE KING DE L.A” Les Angles EVENEMENT TEDDY BIKE ET MTB "LE KING DE L.A" Avenue de Mont-Louis Les Angles Pyrénées-Orientales 2024-10-19 à .Evénement compétition sportive dans une ambiance festive toute la journée. Restauration sur place et DJ en fin de journée....