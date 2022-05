Evénement-Anniversaire 30 ans – Compagnie Cap Chiche – Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 27 mai 2022, Saint-Vaast-la-Hougue.

Evénement-Anniversaire 30 ans – Compagnie Cap Chiche – Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue

2022-05-27 14:30:00 – 2022-05-27 15:15:00

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

La compagnie, basée dans le Val de saire, souhaitait depuis longtemps investir l’île Tatihou, lieu emblématique et porteur de rêve, à seulement quelques brasses; L’idée est née d’organiser un stage d’écriture; Lors d’exercices, jeux allant crescendo, de la création d’une banque de vocabulaire à des textes plus construits, les imaginations se sont déployées, explorant divers registres de la poésie à l’écriture intuitive. riche d’u bagage conséquent, les comédiens ont alors procédé à un tri puis à la création d’un cadre pour lire et présenter ces textes sous forme de saynètes ludiques, colorées et décalées.

