Let freedom swing ! Rue de la Halle au Blé Coutances, 11 mai 2024, Coutances.

Coutances Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Concert « Future of Jazz » dans le cadre du 43e édition du festival Jazz sous les Pommiers. A l’occasion du 80e anniversaire du débarquement, Jazz sous les Pommiers propose une nouvelle création « Let freedom swing ! » avec un big band franco-américain de jeunes musicien.ne.s reprenant le répertoire de Duke Ellington, par de jeunes talents choisis en partenariat avec Jazz at Lincoln Center à NYC, suivi d’un bal lindy-hop et une conférence pour resituer en France et aux USA le visage du jazz des années 1940..

.

Rue de la Halle au Blé Salle Marcel Hélie

Coutances 50200 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par CDT Manche