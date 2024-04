Eveil musical pour les petites oreilles avec Esteban Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, samedi 22 juin 2024.

.Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Un brin d’éveil vocal, un zeste de musique corporelle, une pincée de comptines en guitare et en voix, un bouquet d’instruments en tout genre, voici la recette d’Esteban pour une séance riche en découverte!

Au travers de séances d’une

durée de 20 à 40 minutes selon l’âge, les enfants vont développer leur oreille

musicale, leur sens du rythme, leur créativité et leur plaisir d’écouter et de

faire de la musique !

De l’exploration sonore (découverte d’instruments), de la sonorisation

d’histoires (création d’ambiance d’une histoire contée), de l’éveil vocal, un

peu de chant, des percussions corporelles, des jeux musicaux et concert de

comptines en guitare voix.

Les séances sont animées par Esteban, qui utilise de « vrais » instruments de

musique (parfois conçus spécialement pour les tout p’tits) maniables pour les

petites mains afin de les initier aux véritables sons (guitare, ukulélé,

balafon, xylophone, métallophone, shakers, maracas, tongue drum, djembé, kalimba,

appeaux, baton de pluie…).



A propos d’Esteban de la compagnie OPP For Kids :

Auteur, compositeur et

interprète du conte musical Les aventures de Papeï, il est aussi le chanteur du

projet « Mon nom s’écrit Sinaï » (1ère partie de la chanteuse Imany,

Faada Freddy, compositeur d’un générique de documentaire parrainé par Marcus

Miller, duo avec Mali chanteur du groupe Tryo diffusé sur RFM, lauréat de

plusieurs concours d’auteur compositeur…).

Il a obtenu sa certification d’éveil culturel et artistique des tout-petits

avec Enfance et Musique.

Il dispense des séances d’éveil musical au jeune public dans divers lieux en

région parisienne.

Plus d’infos sur openplayparis.com

La bibliothèque Jacqueline de Romilly vous propose deux matinées, le samedi 22 juin pour les enfants de 0 à 2 ans (créneaux de 20 minutes) et le samedi 29 juin pour les enfants de 3 à 6 ans ( créneaux de 40 minutes)

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

