Eveil à la nature dans les dunes (3/6 ans) Gouville-sur-Mer, jeudi 22 août 2024.

Eveil à la nature dans les dunes (3/6 ans) Gouville-sur-Mer Manche

Dans les dunes, l’animatrice fera porter aux enfants un regard curieux et merveilleux sur les plantes, les animaux qui les entourent et amènera parents et enfants à partager des activités communes. Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes d’Anneville-sur-Mer et de Gouville-sur-Mer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 10:00:00

fin : 2024-08-22 12:00:00

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie

