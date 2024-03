Évasion sur la Côte de Lumière – Croq’ Vacances Camping Les Ramiers Les Conches, dimanche 30 juin 2024.

Évasion sur la Côte de Lumière – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 30 juin – 6 juillet Camping Les Ramiers 529 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T08:00:00+02:00 – 2024-06-30T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T19:00:00+02:00

Bienvenue en Vendée, ce petit coin entre marais et plage où l’aventure et la découverte s’entremêlent avec le plaisir et l’amitié !

Prépare-toi à ressentir l’excitation du vent dans tes cheveux tout en explorant les vastes plages de sable fin lors d’une séance de char à voile. Tu apprendras à maîtriser les voiles et à glisser sur le sable, créant ainsi des souvenirs inoubliables tout en profitant du panorama maritime. Embarque pour des sorties à vélo à travers les sentiers forestiers ou en bord de mer pour une virée shopping à La Tranche-sur-Mer ou pour

rejoindre les multiples spots de baignades.

Sensations fortes garanties lors de la journée au célèbre parc aquatique vendéen O’Gliss Park. Au cœur d’un oasis de détente, tu pourras découvrir le plus grand parc aquatique de France et toutes ses attractions.

Piscine à vagues, lagon, rocher d’escalade, speed river et ses différents toboggans te feront vivre différentes sensations tout au long de ta journée. Tu profiteras également d’un DJ et d’une session mousse party pour t’ambiancer avec tes camarades de séjour.

Une session de défis et de duels te sera proposée pour affronter tes amis lors du célèbre Duel Arena : 10 épreuves pour une course contre la montre. À toi de jouer !

Des soirées à thèmes passionnantes et originales seront préparées par l’équipe d’animation. Ces moments forts créeront des souvenirs précieux que tu emporteras avec toi. Prépare-toi à vivre des journées remplies d’aventures et des soirées divertissantes. Rejoins-nous pour cette colonie face à l’océan Atlantique en Vendée !

Camping Les Ramiers 10 Chemin des Pins 85560 LONGEVILLE-SUR-MER Les Conches 85560 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-evasion-sur-la-cote-de-lumiere_188.html »}]

Colonie vendée

Croq’ Vacances