La douane française sera présente au salon Eurosatory du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 —————————————————————————————— Eurosatory est un salon professionnel dédié aux secteurs de la défense et de la sécurité dans les domaines terrestres et aéroterrestres. N°1 mondial de sa catégorie, il est incontournable pour tous les professionnels de ces secteurs. ### Découvrez la filière défense et sécurité à travers la douane française Le salon Eurosatory est l’opportunité de s’informer, réfléchir et échanger sur l’évolution de la Défense et de la Sécurité par le biais des conférences quotidiennes, programmées avec des décideurs de haut niveau, des experts techniques et opérationnels de différents pays et organismes internationaux. **La douane tiendra un stand situé au Hall 5B** au Parc des expositions de Villepinte, Paris Nord. ### Infos pratiques **Date et horaires :** * Du lundi 13 au jeudi 16 juin de 9h00 à 17h00 * Le vendredi 17 juin de 9h00 à 16h00 **Accès :** * Parc des expositions Paris Nord Villepinte * ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte (Hall 5B) ### Lien d’inscription : * [[https://eurosatory.mybadgeonline.com/Pro](https://eurosatory.mybadgeonline.com/Pro)](https://eurosatory.mybadgeonline.com/Pro)

