ANNE ROUMANOFF Espaces V Roger Lefort Villepinte, 7 juin 2024, Villepinte.

TOUT VA PRESQUE BIENAvec une écriture toujours minutieuse, Anne Roumanoff fait mouche. L’humoriste porte un regard ironique sur notre époque à travers différents personnages : une coach en humour, une bouchère qui explique comment fonctionnent les cookies sur internet, une femme dépressive qui a lu tous les livres de développement personnel …Au menu : les réseaux sociaux, le politiquement correct, le sujet fertile du divorce, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence et beaucoup d’autres thèmes encore ! Sans oublier ses fondamentaux : les sujets d’actualités revisités et toujours maitrisés.À un rythme effréné, toute en drôlerie et poésie, Anne Roumanoff nous offre un spectacle plein d’optimisme, pertinent autant qu’impertinent mais surtout irrésistiblement drôle !Artiste : Anne ROUMANOFFMise en scène : Gil GalliotLumières : Sébastien Debant

Tarif : 12.00 – 23.10 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:30

Espaces V Roger Lefort AVENUE JEAN FOURGEAUD 93420 Villepinte