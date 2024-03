Étudier, conserver, restaurer et faire connaître une collection Musée d’art et d’histoire Genève, jeudi 6 juin 2024.

Étudier, conserver, restaurer et faire connaître une collection Conférence suivie d’un moment de visite dans l’exposition De bleu, de blanc, de rouge, par Frédéric Elsig, Professeur, Joanna Haefeli, historienne de l’art et Victor Lopes, conservateur-restaurateur Jeudi 6 juin, 18h30 Musée d’art et d’histoire Prix libre

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

DR