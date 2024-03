Été actif balade avec un âne Payzac, vendredi 26 juillet 2024.

Été actif balade avec un âne Payzac Dordogne

Nos sentiers de randonnée sont encore plus sympas à découvrir avec un âne que vous guiderez au licol et qui portera vos enfants ! Un beau moment de complicité en perspective ! Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.

Tarif 12€, réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité.

Paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 10:00:00

fin : 2024-07-26 12:00:00

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

L’événement Été actif balade avec un âne Payzac a été mis à jour le 2024-03-23 par Isle-Auvézère