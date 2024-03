Été actif arc touch Excideuil, vendredi 19 juillet 2024.

Été actif arc touch Excideuil Dordogne

Le tir à l’arc, c’est encore plus drôle quand on peut tirer sur des gens (sans leur faire mal bien sûr) ! Attention, l’équipe d’en face ne se gênera pas pour vous rendre la pareille ! Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte.

Tarif 10€, réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité.

Paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Début : 2024-07-19 17:00:00

fin : 2024-07-19 19:00:00

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

