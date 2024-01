NASREDDINE Essaion de Paris Paris, vendredi 29 mars 2024.

Déréglez vos boussoles et mettez le cap sur l’absurde ! Un voyage parsemé de petits bonheurs de l’autre côté du miroir de Nasreddine. C’est un drôle de bonhomme qui se promène à contresens dans l’existence. Est-il sage ? Est-il fou ? Un duo cocasse, manipulant des masques et des objets, vous invite à explorer l’univers sans queue ni tête et poétique, joyeux et plein de tendresse, de ce personnage emblématique Soufi.Conte, Théâtre d’objet, marionnetteTout public – Accessible à partir de 7 ansDurée : 50 mnAuteur : Tradition orale du Moyen-OrientMise en scène : Aurélie MestDistribution : avec Xavier Depoix, Aurélie MestPresse: Spectacle à ne pas rater. Le Monde Monde absurde ou absurde Nasreddine , Spectacle coup de cœur : Xavier Depoix et Aurélie Mest nous convient de l’autre côté du miroir de Nasreddine pour un voyage sans queue ni tête mais avec du bon sens. Jalonné d’éclats de bonheur et de liberté, ce périple fait le bonheur des petits et des grands. Théâtreactu La magie opère, nous sommes embarqués dans un pays lointain, dans l’univers de Nasreddine. C’est touchant, drôle, un très bon moment de légèreté. A consommer sans modération ! Vivant Mag Nasreddine nous plonge dans l’imaginaire du Moyen-Orient. Tout en nous redonnant notre âme d’enfant, il régale autant nos yeux que nos oreilles. Un véritable moment d’enchantement et d’évasion pour les grands et les petits Coup2theatre C’est un merveilleux spectacle, drôle, plein de vie… (…) un contact direct avec notre imaginaire Ultrazonetv Un univers décalé et poétique (…) Empreinte de poésie, la balade avec Nasreddine est aussi un joli moment où le jeune public peut se joindre Classique en Provence

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 10:30

Réservez votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75