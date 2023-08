Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « Chicago » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 14 juin 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

« Chicago » de Rob Marshall avec Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere.

À Chicago, dans les années 20, une femme rêve de devenir une vedette. Un fait divers dramatique, le meurtre de son amant, va la rendre célèbre.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire à Rémalard..

2024-06-14 20:30:00 fin : 2024-06-14 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



« Chicago » by Rob Marshall with Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere.

In Chicago in the 1920s, a woman dreams of becoming a star. A dramatic event, the murder of her lover, makes her famous.

Practical: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire, Rémalard.

« Chicago », de Rob Marshall, con Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere.

En el Chicago de los años 20, una mujer sueña con convertirse en una estrella. Un dramático incidente, el asesinato de su amante, está a punto de hacerla famosa.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire en Rémalard.

« Chicago » von Rob Marshall mit Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere.

In Chicago, in den 20er Jahren, träumt eine Frau davon, ein Star zu werden. Eine dramatische Begebenheit, der Mord an ihrem Geliebten, macht sie berühmt.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire in Rémalard.

