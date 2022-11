Concert : Concert de Noël Espace Loire Cléry-Saint-André Catégories d’évènement: Cléry-Saint-André

Concert : Concert de Noël Espace Loire, 12 décembre 2022, Cléry-Saint-André. Concert : Concert de Noël Lundi 12 décembre, 19h00 Espace Loire Venez vous faire conter « La Culotte du Loup » ! Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire Les élèves de l’EMM et leurs professeurs vont vous conter l’histoire de « La Culotte du Loup » à l’occasion du concert de Noël ! Quand on est un loup, une tenue décente est nécessaire, même lorsqu’il s’agit d’aller jouer dans la forêt avec une bande de saucissons ! Mais, que se passe t-il si la culotte est trouée ? Et qu’on n’a qu’un sous en poche ? Il va falloir être courageux ! Pratique : ► Lundi 12 décembre, à 19h – Espace Loire ► Gratuit / Tout public

