Visite libre du verger de Galadriel Le verger de Galadriel Saint-André, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du verger de Galadriel Profitez de l’édition 2024 de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement le verger. Samedi 1 juin, 10h00 Le verger de Galadriel Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Le verger de Galadriel 32200 Saint-André 1174 chemin de Préchac Au Verger Saint-André 32200 Gers Occitanie 05 62 62 09 13 Au Verger de Galadriel à Saint André, Dominique et Didier œuvrent dans le respect de la nature et des humains. Pour cela ils pratiquent l’agroécologie dans le potager et le verger

La permaculture guide leur choix pour une gestion harmonieuse de l’eau, pour favoriser la biodiversité et développer une production de légumes et de fruits suffisante pour eux et leurs proches. Le Verger de Galadriel est refuge LPO et membre des Jardins de Noë.

Des panneaux photovoltaïques ont été installés récemment. Nous nous trouvons à une dizaine de km de GIMONT et de SAMATAN. Lorsque vous arrivez à GIMONT de TOULOUSE par la N124 prendre la première à gauche ( D4 ) direction SAMATAN. En arrivant de AUCH par la N124, prendre direction TOULOUSE, juste avant la sortie de GIMONT prendre à droite ( D4 ) direction SAMATAN. 7 km plus loin, vous tournerez à droite ( D217 ) direction ST ANDRE. A St ANDRE lorsque vous êtes avec la mairie sur votre gauche et l’église sur votre droite. Prendre la première route à gauche direction POLASTRON sur 1.5 km. Prendre sur votre droite (la route qui relie AURIMONT à BEZERIL) sur 1.2 km.

©Dominique Coste