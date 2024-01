OUBLIE MOI Espace Julien Green Andresy, samedi 25 mai 2024.

D’après In Other Words de Matthew SeagerAdapté, mis en scène et interprété par Marie-Julie Baup et Thierry LopezLa structure non-linéaire de la pièce, construite en flashbacks, réflexions et adresses directes au public, reflète les singularités tout en miroirs de l’esprit complexe d’un patient atteint d’Alzheimer. Cette pièce questionne le rapport au monde de ces malades atteints de démence et rend hommage à celles et ceux qui les aiment et les accompagnent amoureusement, obstinément, passionnément.Ce qui nous rend humains, c’est la façon dont nous nous enchaînons aux souvenirs.Ils nous définissent souvent et nous façonnent.Quand nous les perdons, cela devient plus cruel, plus terrible que d’autres afflictions. Dans Oublie-moi nous assistons d’une certaine façon à un lent brisement du coeur et pourtant, cette pièce est une superbe ode à l’amour, à la compassion et à l’intime.

Tarif : 26.40 – 33.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Espace Julien Green 4, Boulevard Noel-Marc 78570 Andresy 78