Salon Européen des Collectionneurs à Figeac Espace François Mitterrand Figeac, 4 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le Salon Européen des collectionneurs de Figeac est devenu au fil des éditions, une véritable institution. Le Jeudi de l’Ascension , depuis 42 ans, pas moins de 200 exposants et 2000 visiteurs, viennent de toute la France et d’Europe pour vendre et échanger leurs objets de collection à Figeac.

L’espace François Mitterrand devient un lieu prisé, le palais de la collection : les stands fourmillent de cartes postales, débordent de monnaies et livres anciens, disparaissent sous les vieux papiers, les jouets d’autrefois, les échantillons de parfum, les capsules de champagne, les albums de timbres… Un salon conduit depuis le début par l’Association des Collectionneurs de Figeac et ses Environs..

2024-05-09 fin : 2024-05-09 . 2 EUR.

Espace François Mitterrand Place du Foirail

Figeac 46100 Lot Occitanie



Over the years, the European Collectors’ Show in Figeac has become a veritable institution. On Ascension Thursday, for the past 42 years, no fewer than 200 exhibitors and 2,000 visitors from all over France and Europe have come to Figeac to sell and trade their collectibles.

The Espace François Mitterrand has become a sought-after venue, a palace for collectors: the stands are teeming with postcards, overflowing with old coins and books, disappearing under old papers, toys from yesteryear, perfume samples, champagne capsules, stamp albums… A show run from the outset by the Association des Collectionneurs de Figeac et ses Environs.

Con el paso de los años, el Salón Europeo del Coleccionismo de Figeac se ha convertido en toda una institución. El jueves de la Ascensión, desde hace 42 años, no menos de 200 expositores y 2.000 visitantes de toda Francia y Europa acuden a Figeac para vender e intercambiar sus objetos de colección.

El Espace François Mitterrand se ha convertido en un lugar muy solicitado, un palacio para los coleccionistas: los stands rebosan de postales, rebosan de monedas y libros antiguos, desaparecen bajo papeles viejos, juguetes de antaño, muestras de perfumes, cápsulas de champán, álbumes de sellos… Un salón dirigido desde el principio por la Association des Collectionneurs de Figeac et ses Environs.

Die Europäische Sammlermesse in Figeac ist im Laufe der Jahre zu einer echten Institution geworden. Seit 42 Jahren kommen am Donnerstag vor Christi Himmelfahrt nicht weniger als 200 Aussteller und 2000 Besucher aus ganz Frankreich und Europa nach Figeac, um ihre Sammlerstücke zu verkaufen und zu tauschen.

Der Raum François Mitterrand wird zu einem beliebten Ort, einem Palast der Sammler: Die Stände wimmeln von Postkarten, quellen über von Münzen und alten Büchern, verschwinden unter alten Papieren, Spielzeug aus vergangenen Zeiten, Parfümproben, Champagnerkapseln, Briefmarkenalben…. Eine Messe, die von Anfang an von der Association des Collectionneurs de Figeac et ses Environs geleitet wurde.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Figeac