Atelier p’tits jardinier – Jaune comme une tomate Espace de quartier Eaux-Vives Genève, 19 juin 2024 12:30, Genève.

Atelier p’tits jardinier – Jaune comme une tomate Mercredi 19 juin 2024, 14h30 Espace de quartier Eaux-Vives 10

Une tomate hors-sol, verte et zébrée, cultivée à Genève ? Tu n’y crois pas ? Elodie, notre experte en agriculture, te dévoilera les mystères de ces incroyables variétés de tomates, leurs méthodes de culture surprenantes, et bien sûr, leurs délicieuses saveurs que les enfants auront le plaisir de déguster lors de cet atelier. Alors ne perd pas une seconde et rejoins-nous pour le dernier atelier avant les vacances.

Cet atelier est adapté pour des enfants âgés de 6 à 12 ans

Tarif de l’atelier : 10.- par enfant

Durée de l’atelier : 1h30

Pour plus d’informations sur nos ateliers : reservation@swissfoodacademy.ch ou +41 22 558 06 56

Horaire et adresse de l’espace de quartier :

Espace de quartier Eaux-Vives, Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève // mercredi 19 juin à 14h30

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« type »: « email », « value »: « reservation@swissfoodacademy.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 022 558 06 56 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.swissfoodacademy.ch/nos-activites/ »}] [{« link »: « mailto:reservation@swissfoodacademy.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-19T14:30:00+02:00 – 2024-06-19T16:00:00+02:00

2024-06-19T14:30:00+02:00 – 2024-06-19T16:00:00+02:00

Swiss Food Academy