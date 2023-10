L’AVARE ● Théâtre Espace culturel René Cassin-La Gare Fontenay-le-Comte, 18 avril 2024, Fontenay-le-Comte.

L’AVARE ● Théâtre Jeudi 18 avril 2024, 20h30 Espace culturel René Cassin-La Gare Tarifs : 18€ (plein tarif) – 14€ (CE et groupes) – 10€ (étudiants, moins de 20 ans, demandeurs d’emploi, personnes non imposables).

Jeudi 18 avril ● 20h30

Théâtre régional des Pays de la Loire ● Mise en scène de Camille de la Guillonnière.

Harpagon a tout sacrifié et sacrifie tout le monde en vue d’accumuler les millions dans sa précieuse cassette… Le mariage de ses enfants ne serait qu’un placement de plus, ce qui n’est pas de leur goût ! Les ruses pour déjouer les plans de l’avare se succèdent, créant force scènes rocambolesques, quiproquos et tragédies domestiques…Une pièce au charme forain avec beaucoup de rythme, d’inventivité, de drôlerie !

Durée 1h50 ● à partir de 6 ans ● Espace culturel René Cassin-La Gare

Espace culturel René Cassin-La Gare 70 avenue de la gare 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire 0251000500 https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

Théâtre

Théâtre régional des Pays de la Loire