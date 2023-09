HIP HOP OR NOT – Conférence dansée Espace culturel Georges Brassens Léognan, 9 avril 2024, Léognan.

Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question !

Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose !

Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture : la musique, le graff et surtout la danse.

Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose : le hip- hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ?

Cette (vraie-fausse) conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues et finit par basculer dans un univers sensible et poétique, illustrant les nuances et la complexité de ce mouvement…

Et finalement, tout ça… est-ce hip-hop or not ?.

To be or not to be hip-hop, that is the question!

If all that conjures up for you is the image of young people in jogging suits spinning on their heads, you’re in for a catch-up session!

Ingrid Chasseur, a slightly pimply lecturer with the false air of a bespectacled bourgeoise, uses the fortuitous presence of 2 dancers to reveal the origins and evolution of this culture: music, graffiti and above all dance.

The question of appearances soon arises: is hip hop a look, an attitude, a philosophy?

This funny, playful (fake) talk challenges preconceived ideas and ends up in a sensitive, poetic universe, illustrating the nuances and complexity of this movement…

And finally, all this… is it hip-hop or not?

Ser o no ser hip-hop, ¡esa es la cuestión!

Si lo único que le viene a la mente es la imagen de jóvenes en chándal girando sobre sus cabezas, ¡está usted para ponerse al día!

Ingrid Chasseur, conferenciante un poco chula y con falso aire de burguesa con gafas, aprovecha la presencia fortuita de 2 bailarines para desvelar los orígenes y la evolución de esta cultura: música, graffiti y, sobre todo, danza.

Pronto se plantea la cuestión de las apariencias: ¿es el hip hop un look, una actitud, una filosofía?

Esta charla divertida y lúdica (falsa) pone en tela de juicio las ideas preconcebidas y desemboca en un universo sensible y poético que ilustra los matices y la complejidad de este movimiento…

Y finalmente, todo esto… ¿es hip hop o no?

Die Frage ist, ob man Hip-Hop ist oder nicht

Wenn Sie damit nur das Bild von Jugendlichen in Jogginganzügen vor Augen haben, die sich auf dem Kopf drehen, sollten Sie das unbedingt nachholen!

Ingrid Chasseur, eine etwas schusselige Referentin mit dem Aussehen einer bebrillten Bürgerin, stützt sich auf die zufällige Anwesenheit von zwei Tänzern, um den Ursprung und die Entwicklung dieser Kultur zu enthüllen: Musik, Graffiti und vor allem der Tanz.

Schnell stellt sich die Frage nach dem Schein: Ist Hip-Hop ein Look, eine Haltung, eine Philosophie?

Diese (echt-falsche) witzige und spielerische Konferenz räumt mit den vorgefassten Meinungen auf und kippt schließlich in ein sensibles und poetisches Universum, das die Nuancen und die Komplexität dieser Bewegung veranschaulicht…

Und schließlich, all das… ist es Hip-Hop oder nicht?

