Escape-Game La Mésaventure de Victor et Mathurin Rue Maison des Toiles Saint-Thélo, vendredi 5 juillet 2024.

Escape-Game La Mésaventure de Victor et Mathurin Rue Maison des Toiles Saint-Thélo Côtes-d’Armor

Les joueurs devront sortir du grenier de la Maison des Toiles en moins d’une heure après avoir résolu de multiples énigmes.

LA MESAVENTURE DE VICTOR ET MATHURIN de 2 à 5 personnes dont deux adultes minimum.

Tarifs Adultes, 12€ Adolescents à partir de 12 ans, 8€.

DES INTRUS CHEZ ROSE ET JOSEPHINE de 3 à 6 joueurs dont 2 adultes minimum (à partir de 15 ans).

Tarifs jusque 4 personnes, 44€ 5 personnes, 53€ 6 personnes, 60€.

Escape-Game proposé les vendredis, et samedis, deux session une le matin et une l’après-midi.

Sur réservation.

www.laroutedulin.com au 06 77 92 95 41 ou akilon22@orange.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-08-31

Rue Maison des Toiles Maison des Toiles

Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne akilon22@orange.fr

