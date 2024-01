ESCAPE GAME DE LA TYPOGRAPHE AMNÉSIQUE Musée de l’Image Épinal, dimanche 16 juin 2024.

La dernière typographe maîtrisant ce savoir-faire doit éditer une information de la plus haute importance. Le problème ? Il lui est impossible de se rappeler les procédés de gravure, de composition typographique et d’impression. Vous devez l’aider à imprimer sa feuille d’actualité dans le temps imparti. Elle ne vous laissera pas sortir tant que ce ne sera pas chose faite… Le temps est compté ! Vous avez 1heure pour résoudre les énigmes en équipe et sortir de l’atelier. À vous de jouer !

Pour cette occasion particulière, la réservation de l’escape Game vous donne également accès aux expositions du musée de l’Image. Profitez-en et réservez votre séance…

Réservation obligatoire.Tout public

56 EUR.

Musée de l’Image 42 Quai de Dogneville

Épinal 88000 Vosges Grand Est

