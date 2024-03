ESCAPE GAME ALERTE AU JARDIN ! Olargues, mardi 9 avril 2024.

Catastrophe ! Par un fâcheux accident, Arthur, le novice du jardinage, a répandu de l’insecticide dans le jardin . Il est temps d’agir, et vite ! Déchiffrez les mystères, plongez dans l’univers captivant des protecteurs

Malheur ! Arthur, apprenti jardinier, a pulvérisé par mégarde de l’insecticide dans le jardin pédagogique de Cebenna. Tous les insectes et autres auxiliaires ont disparu ! La pollinisation est compromise. Les fleurs et autres plantes commencent à dépérir ! Vite, il vous reste peu de temps ! Résolvez les énigmes, découvrez le monde fascinant des auxiliaires des jardins et sauvez les plantations !

Prévoir chaussures de marche. Inscription obligatoire, places limitées.

Animation payante. Adhérent 7€ adulte, 4,5€ enfant Non-Adhérent 10€ adulte, 6€ enfant. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 14:30:00

fin : 2024-04-09

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie cebenna@cebenna.org

