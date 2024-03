Escapade de printemps Sortie traite des vaches Domfront Domfront en Poiraie, mardi 16 avril 2024.

Escapade de printemps Sortie traite des vaches Domfront Domfront en Poiraie Orne

Découvrez une ferme frambaldéenne. Assistez à la traite des vaches et apprenez-en davantage sur cette exploitation bio et sur la production de foin culinaire !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 17:30:00

fin : 2024-04-16

Domfront 12 Place de la Roirie

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie info@ot-domfront.com

