Géo-épiphanie – Les cafés débats de la Réserve géologique #4 Escamps, 6 janvier 2024, Escamps.

Escamps,Lot

L’Epiphanie s’invite dans les cafés-débats de la Réserve ! Pour ce dernier rendez-vous, nous tenterons de répondre à cette question : comment parler de géologie aux enfants et aux adolescents ?

L’après-midi commencera par une visite de la phosphatière des Tempories. Avant le débat en salle, un goûter local vous sera proposé. Vous pourrez déguster les galettes de rois de 7 artisans boulangers du Parc. Leur petit plus ? Elles contiennent une « géofève » … Cinq fèves différentes, illustrant des animaux de cinq périodes géologiques, sont à découvrir !

Les artisans participants sont le fournil du Causse à Reyrevignes, la pâtisserie quercynoise à Gramat, le fournil d’Assier, la

boulangerie pâtisserie Tybalt et Nicolas à Cajarc, la boulangerie des frères Benniks à Cajarc et Limogne en Quercy, Du moulin au fournil à Cabrerets et la boulangerie pâtisserie T46 à Concots.

Les galettes seront vendues par ces artisans tout au long du mois de janvier : à vous de compléter votre collection !

Un interprète en langue des signes française sera présent pour rendre les échanges accessibles aux en situation de surdité.

Inscription >> billetweb.fr/causseries.

2024-01-06 15:00:00 fin : 2024-01-06 17:00:00. EUR.

Escamps 46230 Lot Occitanie



Epiphany comes to La Réserve?s café-débats! For this latest event, we’ll be trying to answer the question: how do you talk to children and teenagers about geology?

The afternoon will begin with a visit to the Tempories phosphatière. Before the discussion in the room, a local snack will be served. You’ll be able to sample galettes de rois from 7 local bakers. Their little extra? They contain a « geofève »? Five different beans, illustrating animals from five geological periods, are waiting to be discovered!

Participating bakers include Le fournil du Causse in Reyrevignes, La pâtisserie quercynoise in Gramat, Le fournil d?Assier

boulangerie pâtisserie Tybalt et Nicolas in Cajarc, boulangerie des frères Benniks in Cajarc and Limogne en Quercy, Du moulin au fournil in Cabrerets and boulangerie pâtisserie T46 in Concots.

The galettes will be sold by these artisans throughout January: it’s up to you to add to your collection!

A French sign language interpreter will be on hand to make the discussions accessible to the deaf.

Registration >> billetweb.fr/causseries

¡Llega la Epifanía a los café-débats de la Reserva! En esta ocasión, intentaremos responder a la pregunta: ¿cómo hablar de geología a los niños y adolescentes?

La tarde comenzará con una visita a la mina de fosfatos de Tempories. Antes del debate en el interior, se servirá un tentempié local. Podrá degustar las galettes de rois de 7 panaderos locales. ¿Su pequeño extra? Contienen una « judía geo » Cinco judías diferentes, que ilustran animales de cinco periodos geológicos, están esperando a ser descubiertas

Los panaderos participantes son el fournil du Causse de Reyrevignes, la pâtisserie quercynoise de Gramat, el fournil d’Assier, la

boulangerie pâtisserie Tybalt et Nicolas de Cajarc, la boulangerie des frères Benniks de Cajarc y Limogne en Quercy, Du moulin au fournil de Cabrerets y la boulangerie pâtisserie T46 de Concots.

Estos artesanos venderán las galettes durante todo el mes de enero, ¡así que le toca a usted ampliar su colección!

Un intérprete de lengua de signos francesa estará presente para que los debates sean accesibles a las personas sordas.

Inscripción >> ticketweb.fr/causseries

Der Dreikönigstag ist in den Debattencafés des Reservats zu Gast! Bei diesem letzten Treffen werden wir versuchen, die Frage zu beantworten: Wie kann man mit Kindern und Jugendlichen über Geologie sprechen?

Der Nachmittag beginnt mit einem Besuch der Phosphatière des Tempories. Vor der Debatte im Saal wird Ihnen ein lokaler Imbiss angeboten. Sie können die Galettes de rois von sieben Handwerksbäckern aus dem Park probieren. Was ist das Besondere an ihnen? Sie enthalten eine « Geofève » ? Fünf verschiedene Bohnen, die Tiere aus fünf geologischen Perioden illustrieren, gibt es zu entdecken!

Die teilnehmenden Handwerker sind die Backstube « Le fournil du Causse » in Reyrevignes, die Patisserie Quercynoise in Gramat, die Backstube « Le fournil d’Assier », die

boulangerie pâtisserie Tybalt et Nicolas in Cajarc, die boulangerie des frères Benniks in Cajarc und Limogne en Quercy, Du moulin au fournil in Cabrerets und die boulangerie pâtisserie T46 in Concots.

Die Galettes werden von diesen Handwerkern den ganzen Januar über verkauft: Es liegt an Ihnen, Ihre Sammlung zu vervollständigen!

Ein Dolmetscher für französische Gebärdensprache wird anwesend sein, um die Gespräche auch für Gehörlose zugänglich zu machen.

Anmeldung >> billetweb.fr/causseries

