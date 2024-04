Entre terre et mer à la découverte des secrets des Sables Blancs et de la baie de Quiberon Plouharnel, mardi 23 avril 2024.

Entre terre et mer à la découverte des secrets des Sables Blancs et de la baie de Quiberon Plouharnel Morbihan

A 10H. Les Sables Blancs, un lieu méconnu du Grand Site de France. Une découverte unique de l’estran, un espace entre terre et mer ou une foisonnante biodiversité se développe. Découvrez les herbiers de zostères et leurs rôles essentiels pour accueillir des poissons, crustacés et coquillages ainsi que la vie foisonnante à l’intérieur de la laisse de mer.

Tarif 4,5 euros + 12ans

Inscription 0647895980 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 10:00:00

fin : 2024-04-23 12:00:00

Sables blancs

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne animation@gavres-quiberon.fr

L’événement Entre terre et mer à la découverte des secrets des Sables Blancs et de la baie de Quiberon Plouharnel a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon