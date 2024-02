Entre mes jambes KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement, jeudi 25 avril 2024.

Entre mes jambes KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Sur le plateau, seule, Maryam Kaba revisite les émotions brutes vécues lors de l’agression sexuelle subie pendant l’enfance.

Dès 15 ans

En coréalisation avec le Ballet national de Marseille



UNE PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE DE MARYAM KABA



» Danser a été une manière de survivre, de vivre et de me réjouir au quotidien. «



Sur scène, un objet aux multiples interprétations, tissu tendu, drap, matelas, une membrane, expression d’un intime caché qui oppresse. Sur le plateau, seule, Maryam Kaba revisite les émotions brutes vécues lors de l’agression sexuelle subie pendant l’enfance. Elle livre une performance dansée qui exprime à la fois l’ultra-violence de cet après-midi d’été, l’année de ses six ans, un âge où l’on ne se préoccupe de rien hormis de souffler sur les pissenlits, mais aussi la possibilité de la danse comme thérapie et comme moyen de se réapproprier son corps, et plus particulièrement son sexe.



Du récit des rares images de l’agression restées en mémoire jusqu’à Paradis, composé par DJ Pone, c’est dans un mouvement de libération et d’émancipation que la danse emporte.



Chorégraphie et interprétation Maryam Kaba · Chorégraphie regard extérieur Sandrine Monar · Dramaturgie Arthur Eskenazi · Scénographie Adrien Maufay · Composition musicale Chinese Man · Création lumière Aline Tyranowicz · Régie générale Svetlana Boitchenkoff · Photo © Sarah Makharine EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:00:00

fin : 2024-04-25

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Entre mes jambes Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-13 par Ville de Marseille