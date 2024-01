Ensemble Correspondances et son échappée normande à vélo Préaux du Perche Perche en Nocé, vendredi 2 août 2024.

Ensemble Correspondances et son échappée normande à vélo Préaux du Perche Perche en Nocé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 19:00:00

fin : 2024-08-02

L’ensemble Correspondances est un ensemble spécialisé dans la musique baroque du 17ème siècle qui réunit chanteurs et instrumentistes. L’Ensemble effectuera une échappée musicale dont les étapes seront ponctuées de balades à vélo avec invitation au public à participer aux parcours en vélo. Il y aura des pique-niques partagés et de nombreuses activités conviviales et culturelles.

Cette balade commencera au Théâtre Basse Passière avec un concert pour instruments et voix.

Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche – réservation en ligne.

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT CdC Coeur du Perche