Enquête au Musée de la bataille du 6 août 1870 Wœrth, samedi 18 mai 2024.

[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Venez participer à une exaltante enquête préparée par les élèves de l’école de Frœschwiller et de Woerth sur le thème de la bataille du 6 août 1870.

Les élèves de l’école de Frœschwiller et les élèves de l’option culture régionale de 4eme et 3eme du collège de Woerth s’associent pour animer le musée de Woerth lors de la nuit des musées 2024.

Les élèves proposeront une lettre en alsacien aux visiteurs. Cette lettre sera le point de départ d’une quête à travers le musée et son parc, qui deviendront le théâtre d’énigmes sur le thème du 6 août 1870.

Les jeunes seront costumés en turcos, zouaves, soldats français et prussiens, paysans et paysannes de 1870 et accompagneront les visiteurs avec des scénettes en alsacien. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:30:00

fin : 2024-05-18 19:30:00

2 rue du Moulin

Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est musee.woerth67@orange.fr

