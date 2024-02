Enquête au Mémorial Britannique de Normandie le parcours d’un héro Ver-sur-Mer, mercredi 14 août 2024.

Enquête au Mémorial Britannique de Normandie le parcours d’un héro Ver-sur-Mer Calvados

En famille ou entre amis, venez tester vos talents d’enquêteurs et retrouver le nom et l’histoire de l’un des héros du Mémorial Britannique de Normandie. D’indice en indice, vous compléterez la fiche d’identité de ce soldat jusqu’à trouver son nom gravé dans la pierre après avoir déchiffré son histoire. Une façon de découvrir autrement ce site mémoriel exceptionnel surplombant la plage de Gold Beach.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 15:00:00

fin : 2024-08-14 17:00:00

13 Avenue Paul Poret

Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie contact@goldbeach-tourisme.fr

