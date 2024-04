ENCHANTÉS – EMMANUELLE BUNEL Bel-Air-Val-d’Ance, dimanche 21 avril 2024.

ENCHANTÉS – EMMANUELLE BUNEL Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

ENCHANTÉS conçu et mis en scène par Emmanuelle Bunel

Christine, Paul, Danièle et les deux Sophie partent en pique-nique et se racontent leurs amours, leurs rages, leurs peurs et leur amitié autour d’un répertoire de Chansons françaises : Nino Ferrer, Trénet, Boris Vian, Nougaro, Gainsbourg, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Zaz, Barbara Pravi…

C’est joyeux, émouvant, dynamique et accessible à tous les publics dès 4 ans !

Participation libre EUR.

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie emma.bunel@gmail.com

