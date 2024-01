Formation – Écrire son film documentaire En visioconférence Paris, samedi 4 mai 2024.

Formation – Écrire son film documentaire Deux jours pour découvrir, mieux connaître et assimiler sans confusion les bases de l’écriture d’un film du réel. 4 et 5 mai En visioconférence Sur inscription // TARIF : 350€ pour les adhérent·e·s (payable en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et financements externes (Pôle Emploi, AFDAS…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Deux jours pour découvrir, mieux connaître et assimiler sans confusion les bases de l’écriture d’un film du réel. Un stage conçu pour s’initier à la démarche documentaire en parcourant différents univers d’auteurs et valider son idée de projet.

✔️Objectifs :

– Comprendre la démarche documentaire

– Connaître et maîtriser les outils de présentation de son film – Apprendre à identifier et caractériser son univers et ses intentions – Savoir écrire une séquence – Valider son projet

?DURÉE : 14 heures

?EFFECTIF : 8 personnes

?TARIF : 350€ pour les adhérent·e·s (payable en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et financements externes (Pôle Emploi, AFDAS…)

INFOS PRATIQUES :

4 et 5 mai 2024, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/ecrire-son-film-documentaire/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

En visioconférence
Maison du Film
Paris 75019
Quartier de la Villette
Île-de-France

documentaire produire

Crédit image : Agonie – Loïc Guinebault