Formation – Penser la musique de son film En visioconférence Paris

Formation – Penser la musique de son film Cet atelier concerne le stade des réflexions et de la bonne compréhension des enjeux de la musique au service de son film, dans la relation entre le/la compositeur·trice et le/la cinéaste. Jeudi 25 avril, 10h00 En visioconférence Sur inscription // 180€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 245€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T10:00:00+02:00 – 2024-04-25T18:00:00+02:00

En amont de la composition, cet atelier concerne le stade des réflexions et de la bonne compréhension des enjeux de la musique au service de son film, dans la relation entre le/la compositeur·trice et le/la cinéaste.

✔️Objectifs :

– Acquérir les clefs pour une bonne relation entre le/la compositeur·trice et le/la cinéaste.

– Saisir ce que la musique peut apporter au film.

– Comprendre le rôle et la fonction de la musique originale.

– Définir l’idée musicale pour son film.

?DURÉE : 7 heures

?EFFECTIF : 14 personnes

?TARIF : 180€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 245€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

? INFOS PRATIQUES :

25 avril 2024, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/penser-la-musique-de-son-film-3/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

musique composition

Crédit image : Le mal des forets – Eric Beauron