Formation – Faire un film En visioconférence Paris

Formation – Faire un film Une formation pour se familiariser à l’ensemble de la chaîne de fabrication d’un court métrage, avec de nombreux·se·s intervenant·e·s professionnel·le·s. 6 – 14 avril En visioconférence Sur inscription // 600€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 750€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

Une formation pour se familiariser à l’ensemble de la chaîne de fabrication d’un court métrage, avec de nombreux·se·s intervenant·e·s professionnel·le·s.

✔️Objectifs :

– Se familiariser à l’ensemble de la chaîne de fabrication d’un film court.

– Identifier différents mécanismes de financement, méthodes de fabrication et de diffusion d’un court métrage, quelque soit son mode de production.

– Optimiser la recherche d’une société de production ainsi que la collaboration entre le réalisateur·trice, le producteur·trice et les membres de l’équipe.

– Repérer et anticiper divers obstacles rencontrés par un réalisateur·trice et un producteur·trice lors de la fabrication d’un film.

– Clarifier les moyens à mettre en œuvre en faveur de son projet personnel.

?DURÉE : 28 heures

?EFFECTIF : 10 personnes

?TARIF : 600€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 750€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

___________________

? INFOS PRATIQUES :

06 et 07 & 13 et 14 avril 2024, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/faire-un-film-6/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

formation audiovisuel

Crédit image : L’expérience – Aurélien Peilloux