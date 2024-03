En mode vélo Fabrication manuelle et numérique à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières, mercredi 10 avril 2024.

La Médiathèque d’Eygalières vous propose une activité de fabrication manuelle et numérique sur le thème En mode vélo, mercredi 10 avril de 15h à 17h !

Dans le cadre du programme « En roue libre » organisé par les bibliothèques et médiathèques du département des Bouches-du-Rhône.



Envie de redonner du style à votre vélo ?



Retrouvez-nous à la Médiathèque pour personnaliser votre bolide ou vos accessoires de vélo avec une machine à commande numérique. La CRICUT vous permet de découper des motifs originaux sur des adhésifs de qualité.

Appliquez-les ensuite sur votre gourde, votre gilet, votre sac ou votre casque cycliste.

Vous pouvez aussi utiliser de la peinture, des dessins ou des stickers pour compléter votre décoration.



Repartez avec votre DIY et faites sensation sur les pistes cyclables !



Il faut savoir utiliser des ciseaux ou/et un cutter, de la colle et un petit fer à repasser pour participer à cet atelier.

Pour ados à partir de 15 ans, ou pour enfants accompagnés d’un adulte à partir de 8 ans.

Places limitées, réservation et renseignement auprès de la Médiathèque. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliotheque.eygalieres@orange.fr

