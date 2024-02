En avant la zizique Saint-Valery-sur-Somme, vendredi 19 juillet 2024.

En avant la zizique Saint-Valery-sur-Somme Somme

On pourrait faire sur Boris Vian maître ès liberté autant de spectacles qu’il a écrit de chansons. Plus de 400 paraît-il ! Le Prince de Saint-Germain des Prés ami de Juliette Greco et de Duke Ellington, trompettiste de renom est celui qui a introduit le burlesque dans le rock à la française. Avec Henri Salvador, ils ont inventé, composé, chanté, très vite. Et grâce à cette folie créatrice parlons d’une intelligence qui en aura épuisé plus d’un le génial Vian nous laisse des merveilles musicales. Passant d’un job à l’autre, il écrit, il traduit (jusqu’à améliorer les textes d’origine), il façonne une langue poétique sur tous les fronts. Une langue jubilatoire. En avant la zizique, c’est un spectacle pour quatre artistes, bien décidés à enchanter nos oreilles de la musicalité vianesque. Car Boris Vian, c’est l’histoire du désir dans l’art, et pour nous, ça compte… beaucoup ! Aux chansons, dont on a volontiers choisi les moins connues, nous avons ajouté certains de ses poèmes bien placés. Le tout délicieusement mêlé à la tourniquette (à faire la vinaigrette !).16 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 20:30:00

fin : 2024-07-19

62 Rue Saint Pierre

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

L’événement En avant la zizique Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2024-02-13 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME