Empreintes végétales Bibliothèque Ti glas Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, vendredi 26 avril 2024.

Empreintes végétales Bibliothèque Ti glas Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Venez récolter et reconnaître les plantes de nos chemins et fabriquer leurs empreintes avec l’association « Au fil du Queffleuth et de la Penzé ».

Dès 6 ans.

Inscription obligatoire 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com

Animation gratuite dans le cadre des animations sur la biodiversité de la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26 12:00:00

Bibliothèque Ti glas 19 Rue de la Gare

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne afqp29@gmail.com

L’événement Empreintes végétales Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2024-03-07 par OT BAIE DE MORLAIX