Empreintes Rétrospective 1983-2023 Honfleur, samedi 6 avril 2024.

Empreintes Rétrospective 1983-2023 Honfleur Calvados



Combinant gravure, sculpture aléatoire et photogramme, Gérard Renvez réalise une œuvre originale et multiforme.

Tel un historien, un archéologue des temps modernes, il rend hommage aux sites industriels en désuétude qui font partie intégrante du patrimoine culturel.

À l’image d’un ethnographe, il restitue les caractéristiques de ces usines désaffectées en gardant des traces, des empreintes.

Collectant des outils, des pièces de machines laissées à l’abandon, il les inscrit à l’aide d’une presse sur le papier afin de les conserver à jamais.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-06-15

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

