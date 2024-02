Emile Londonien & Dandee Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 20h30 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif sur place : 18 EUR

Tarif prévente : 15 EUR

Soirée Komos Shuffle – Jazz & more for the dancefloor

Emile Londonien

Ce trio issu du collectif strasbourgeois Omezis (Cheap House..), s’est imprégné de la scène du jazz anglais des quinze dernières années. Leurs influences vont d’Acoustic Ladyland à Yussef Kamaal, de Sons of Kemet à Mark de Clive Lowe en passant par Gogo Penguin.

Leur mission est claire: mettre Strasbourg sur la carte du jazz contemporain, et apporter leur contribution à la scène jazz actuelle, en pleine ébullition. Leurs premières productions ont fait mouche et les éloges ne tarissent pas! Régulièrement playlistés par Gilles Peterson ou Lefto, invités à plusieurs festivals cet été.

Théo Tritsch : Basse

Nils Boyny : Clavier

Matthieu Drago : Batterie

Dandee

Créé pour des « house parties » au club parisien Les Disquaires en 2023, Dandee a composé des morceaux taillés pour les dancefloors qui font l’objet d’un premier EP à sortir en février 2024 sur le label KOMOS. Leur funk / house /disco, teinté de soul et jazz est illuminé par la voix magique de la MC, chanteuse, Galawesh Héril.

Galawesh Héril : Chant

Loïc Furet : Claviers

Arto : Basse

Axel Allwright : Batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/emile-londonien https://www.instagram.com/dandee.wav/ https://www.billetweb.fr/emile-londonien-dandee

Emile Londonien & Dandee