Embarquement immédiat ! Lectures théâtralisées et gourmandes Saint-Barthélemy-de-Vals, vendredi 22 mars 2024.

Embarquement immédiat ! Lectures théâtralisées et gourmandes Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Préparez vos bagages, on vous emmène en voyage… Du rêve, de l’aventure, un peu de poésie, sans oublier une touche d’humour et aussi un peu d’absurde… Au programme des textes lus et mis en scène, des gourmandises et une scène ouverte en fin de soirée.

8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes

Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orsole.stbarth@gmail.com

L’événement Embarquement immédiat ! Lectures théâtralisées et gourmandes Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche