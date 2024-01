LES TROIS ACCORDS Elysee Montmartre Paris, vendredi 19 avril 2024.

PRÉSENCE D’ESPRIT, le très attendu 7e album des TROIS ACCORDS, fait notre plus grand bonheur avec ses textes déjantés et ses mélodies accrocheuses. Le groupe nous offre une nouvelle aventure musicale avec 10 chansons contenant de l’esprit qui mettront une ambiance dans votre cerveau… et dans chacune des salles qu’ils visiteront!« PRÉSENCE D’ESPRIT est un album très intérieur…Il a été composé à l’intérieur, interprété à l’intérieur et enregistré à l’intérieur.Nous sommes d’ailleurs surpris qu’il se joue aussi bien à l’extérieur. » Préparez-vous, la tournée PRÉSENCE D’ESPRIT s’arrêtera en Europeavec ses nouvelles chansons et autres grands hits des TROIS ACCORDS!

Tarif : 39.70 – 39.70 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75