Éloge de la lenteur : rencontre avec Lauren Bastide et Lydie Salvayre Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Sur inscription à partir du 20 mars

Rencontre avec Lauren Bastide et Lydie Salvayre à la Médiathèque Marguerite Yourcenar, dans le cadre du Festival du Livre de Paris

À travers un journal d’écriture

éminemment poétique, Courir l’escargot (JC Lattès, 2024), Lauren Bastide convie le lecteur à un voyage introspectif

explorant ses propres souvenirs et son mode de vie actuel afin de poser un

regard critique sur notre monde contemporain. Dans cette ère, où la lenteur et

la tendresse semblent exclues, l’escargot devient une métaphore puissante,

capturant l’essence de ces qualités précieuses nécessaires à l’appréciation

authentique de la vie et de la beauté.

Parallèlement, dans Depuis toujours nous aimons

les dimanches (Seuil, 2024)

Lydie Salvayre, offre une

vision audacieuse de la paresse remettant en cause la sacralisation du travail,

qui prévaut souvent sur ce qui est essentiel à notre épanouissement personnel.

Face à nos vies frénétiques, les deux autrices invitent à réfléchir aux

répercussions de la rapidité de nos sociétés capitalistes, à repenser son

rapport au travail et à soi pour se libérer des normes imposées par la société.

Un appel à exister pleinement en se libérant des chaînes de la suractivité.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace, vous pourrez acheter les livres de nos invitées grâce à la libraire L’Embellie, 32 rue de la Croix Nivert 75015 Paris

Vendredi 12 avril à 19h



Auditorium (niveau -1)

Public ado-adulte

Sur inscription à partir du 20 mars

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

electre