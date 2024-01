LLUIS COLOMA – SAX GORDON – LLUIS COLUMA – SAX GORDON EGLISE Trivy, 13 septembre 2024, Trivy.

LLUIS COLOMA pianiste et jazzman d’exception ,véritable virtuose à la main gauche impressionnante , reconnu comme un des plus grands interprètes de rythme and blues et de boogie woogieGORDON BEADLE dit SAX GORDON SAX ténor de renommée mondiale, N° 1 aux USA du rhythm’n’blues la rencontre de ces deux géants du jazz combine diverses influences, styles et saveurs pour créer quelque chose d’unique et de spécial, Puissant dans les traditions américaines du blues et du boogie , ils proposent une musique totalement nouvelle et surprenante , toute une créativité amusante et sauvage LLUIS COLOMA pianoGORDON BEADLE SAX GORDON sax tenorMANO GERMAN contrebasseARNAU JULIA batterie

Tarif : 20.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-09-13 à 20:45

EGLISE LE BOURG 71520 Trivy 71